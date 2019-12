Difesa: Esercito, oltre 20.000 militari impegnati in patria e all'estero nel corso del 2019 (2)

- In Iraq, Somalia, Mali e Niger, unità e personale specialistico della Forza armata hanno addestrato le forze di sicurezza locali mentre in Kosovo dove, peraltro, l'Italia dal 2013 detiene la leadership della missione Nato-Kfor, opera da metà dicembre il 17mo reggimento artiglieria controaerei "Sforzesca". L'Esercito è inoltre impegnato in 54 città con l'operazione "Strade sicure", operando congiuntamente alle Forze dell'ordine in attività di contrasto della criminalità e del terrorismo, attraverso pattuglie mobili e vigilanza di siti fissi di particolare interesse. Dal primo gennaio 2019 ad oggi, con oltre 230.000 controlli su persone e veicoli, sono state arrestate complessivamente circa 420 persone; più di 800 individui sono stati fermati e circa 1.900 sono stati denunciati a piede libero; sequestrati oltre 610 mezzi, 83 armi e 90 chili di droga. In tale ambito i soldati italiani forniscono anche un prezioso contributo alla lotta ai crimini ambientali in Campania con l'operazione "Terra dei fuochi". Nel 2019, i nuclei artificieri dei reparti del genio hanno eseguito 2.000 bonifiche di ordigni esplosivi e residuati bellici (oltre 32.000 negli ultimi 10 anni) tra cui alcune di notevole complessità all'interno di città metropolitane a forte urbanizzazione (Battipaglia, Bolzano, Torino e Brindisi). (segue) (Com)