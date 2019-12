I fatti del giorno - Balcani

- Balcani: premier albanese Rama, "mini Schengen regionale una necessità storica" - L'iniziativa promossa dall'Albania, dalla Serbia e dalla Macedonia del Nord per il cosiddetto mini Schengen dei Balcani occidentali "è una necessita' storica". Lo ha ribadito il premier albanese Edi Rama in un video messaggio di fine anno rivolto ai cittadini. Rama si è soffermato a lungo sull'argomento, rivolgendosi piuttosto al Kosovo, da dove è stato fortemente criticato e persino accusato di taciti accordi con il presidente serbo Aleksandar Vucic a danno di Pristina. "Solo quelli che non vogliono vedere e leggere, non capiscono che lo Schengen regionale è l'unica via per l'Albania e il Kosovo, che porti ad abbattere le barriere di frontiere tra di noi e garantire il libero movimento dei cittadini, delle merci, dei servizi e dei capitali, fra i nostri due Stati". (segue) (Res)