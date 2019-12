Campania: Zinzi, piano regionale Terra dei Fuochi inadeguato

- Questa mattina il presidente della commissione regionale della Campania Terra dei Fuochi, Gianpiero Zinzi, si è recato in visita a Marcianise (Ce), dove ha sede uno dei quattro presidi operativi previsti dalla Regione Campania nell'ambito delle attività di contrasto ai roghi. Ad accoglierlo il dirigente della Sma, Cosimo Silvestro ed il responsabile Sma del progetto Terra dei Fuochi, Francesco Pirozzi. Nel corso della visita è stata evidenziata la presenza segnalata di 3mila microdiscariche abusive sul territorio, di queste 130 nella sola Marcianise, esempio lampante di come l'immobilismo di alcune amministrazioni rappresenti l'anello debole della catena. Il presidente Zinzi ha dichiarato: "Nella migliore delle ipotesi dal censimento alla pulizia passa un lasso di tempo troppo grande, nella peggiore l'area non viene mai liberata. È il corto circuito evidenziato dalla nostra attività in Consiglio regionale e confermato dalle telecamere di Report. A fronte di un piano regionale inadeguato è giusto e doveroso per me trascorrere questa mattinata con gli operatori del presidio territoriale per testimoniare l'impegno di chi lavora e bene" (Ren)