Speciale difesa: Bolsonaro, parlamento brasiliano ampli limiti di possesso e porto di armi da fuoco

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha chiesto al parlamento ampliare i limiti legali per il possesso di armi da fuoco, segnalando che le recenti aperture - contrariamente ai pronostici - non hanno aumentato gli indici di violenza nel paese. "Il numero di armi da fuoco nel corso dell'anno è cresciuto del 50 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Secondo gli 'specialisti', il numero delle morti in Brasile sarebbe dovuto aumentare, ma in pratica è caduto del 22 per cento. Mi rimetto al parlamento per ampliare il diritto al possesso e il porto d'armi per un numero maggiore di cittadini", ha scritto Bolsonaro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Brb)