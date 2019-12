Speciale difesa: Francia, ministro Difesa Parly passerà notte di Capodanno a bordo della Courbet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa francese, Florence Parly, passerà la notte di Capodanno a bordo della fregata "Courbet", posizionata nel Golfo persico. Lo riferisce il quotidiano francese "Le Figaro", spiegando che la nave a partire da febbraio sarà impegnata in una missione europea di sorveglianza marittima nello stretto di Hormuz. La Francia, che vuole mantenere dei margini di dialogo diplomatico con Teheran, non ha voluto partecipare all'operazione Sentinel lanciata dagli Stati Uniti per mettere sotto pressione l'Iran nell'ambito delle tensioni che si sono verificati nella regione. Parigi ha lanciato così la sua operazione, garantendo che la missione europea e quella statunitense sono "complementari". (Frp)