Speciale difesa: Regno Unito: accelera nel 2020 il programma per il caccia Tempest

- I prossimi 12 mesi vedranno una netta accelerazione dei piani del Regno Unito per lo sviluppo del Tempst, il caccia di prossima generazione. Lo scrive il quotidiano "Financial Times", aggiungendo che le quattro società coinvolte nel progetto Tempest si stiano preparando a concludere la loro proposta per il governo del Regno Unito. Si tratta di Leonardo, delle aziende britannica Bae Systems e Rolls Royce, nonché del consorzio europeo Mbda. Le imprese avranno tempo fino al dicembre 2020 per completare l'analisi preparatoria del programma Tempest. Il caccia sarà il pilastro della futura strategia di difesa aerea del Regno Unito e intende sottolineare la volontà del paese di rimanere all'avanguardia nella tecnologia aeronautica, nonostante la Brexit e la mancata partecipazione al Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf), iniziativa per lo sviluppo del caccia europeo portata avanti da Germania e Francia con la partecipazione della Spagna. Una volta realizzato, il Tempest, caccia-bombardiere con capacità "stealth", sostituirà l'Eurofighter Typhoon attualmente in dotazione all'aeronautica britannica, il cui ritiro verrà avviato intorno al 2040. Il Tempest andrà quindi affiancare e completare l'F-35 prodotto dagli Stati Uniti. "Dobbiamo convincere il governo che stiamo lavorando per creare una partnership internazionale affidabile", ha detto al "Financial Times" Andrew Kennedy, direttore delle campagne strategiche della divisione aerea di Bae Systems. Kennedy ha aggiunto: "L'esecutivo deve potersi fidare del fatto che stiamo facendo qualcosa di economicamente conveniente, di davvero realizzabile e che possa essere terminato in tempi accettabili". (Res)