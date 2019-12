Speciale difesa: Marocco-Spagna, Rabat ordina due pattugliatori a Navantia

- Il costruttore navale spagnolo Navantia, che ha una filiale a Casablanca, ha concluso un accordo con le Forze armate del Marocco per fornire alla marina del paese due pattugliatori d'altura, per un importo di 260 milioni di euro. "Il Marocco ha urgente bisogno di motovedette di questo tipo per affermare la sua sovranità sulle acque territoriali nazionali", rendono noto le Forze armate marocchine, sottolineando l'importanza delle unità commissionate a Navantia per le attività di ricerca e salvataggio in alto mare. (Mar)