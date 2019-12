Speciale difesa: Francia, 100 mila agenti e gendarmi in servizio per Capodanno

- Per la sera di Capodanno in Francia saranno in servizio 100 mila agenti tra agenti di polizia e gendarmi. Lo riferisce il quotidiano francese "Le Figaro" riportando quanto dichiarato dal ministro dell'Interno, Christophe Castaner, che ha annunciato "un dispositivo rinforzato dalla presenza di militari e pompieri". Il ministro ha sottolineato che il rischio di attentati terroristici "resta elevato". Tra le priorità c'è anche la sicurezza stradale, visto che le feste per la fine dell'anno rappresentano uno dei momenti più pericolosi dell'anno per la circolazione. Per il capodanno scorso il ministero dell'interno ha dispiegato 140mila agenti su tutto il territorio. In quel momento il paese era nel pieno della crisi dei gilet gialli ed era appena stato colpito dall'attentato avvenuto l'11 dicembre al mercato di Natale di Strasburgo. (Frp)