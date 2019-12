Speciale difesa: Giordania, 24 condanne per appartenenza allo Stato islamico

- Il tribunale per la sicurezza dello Stato della Giordania ha condannato 24 cittadini del paese per appartenenza allo Stato islamico. Le sentenze prevedono pene detentive fino a 15 anni di reclusione per gli imputati, accusati di aver pianificato "attacchi terroristici" in Giordania. (Res)