Napoli: Borrelli (Verdi), imbrattare i treni non è arte ma vandalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle 6,25 un treno della Linea 1 della metropolitana in arrivo alla stazione Frullone è stato preso d'assalto e vandalizzato da una quindicina di writers che hanno imbrattato i vagoni con bombolette spray, l'incidente ha causato una sospensione del servizio". Lo ha denunciato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che in una nota ha commentato: "Imbrattare i vagoni di un treno non è una forma d'arte né un modo di comunicare, è solamente un modo per sentirsi protagonisti ed infrangere le regole infischiandosene di recare danno agli altri, a chi ha bisogno e necessità di usufruire dei servizi cittadini a cui ha diritto. Chiedo alla polizia di procedere con le indagini di trovare al più presto i responsabili di questo atto vandalico." (Ren)