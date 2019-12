Piemonte: Allasia, nel 2020 Regione compie 50 anni, festeggeremo con tante iniziative (2)

- “Ma sarà anche l’occasione - conclude il presidente del Consiglio regionale - per ricordare e illustrare al meglio tutti i servizi e le azioni che la Regione mette quotidianamente in campo a favore dei suoi abitanti, in numerosi ambiti del vivere civile. Con la speranza che si possano presto aggiungere nuove competenze e nuovi servizi, allo scopo di migliorare sempre più la qualità di vita del Piemonte”. (Rpi)