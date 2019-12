Rifiuti Roma: sui social soddisfazione per no a discarica Tragliatella, tra commenti anche marito Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Andrea Severini, esponente del M5s e marito della sindaca di Roma Virginia Raggi, in un post su Facebook all'interno del gruppo dei comitati contrari alla discarica a Tragliatella nel XIV municipio di Roma commenta quanto emerso in queste ore: ovvero che il sito individuato non è idoneo a realizzare una discarica di servizio per la Capitale. "Un’amministrazione seria - scrive Severini su Facebook - non deroga, come è sempre stato detto, a norme ambientali e di salute pubblica. Viva le persone libere da ogni interesse, penso che non ci sia nulla da aggiungere. Buon anno". Molti altri cittadini appartenenti ai comitati stanno esprimendo sui social soddisfazione per la decisione trapelata al momento in via informale. C'è chi scrive "Vittoria" e chi scrive: "Ha vinto il buonsenso! Comunque complimenti a tutti voi che avete partecipato uniti alla manifestazione senza nessuna distinzione tra i vari pensieri politici, religiosi e sociali". (Rer)