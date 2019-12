Governo: Laboccetta (Polo Sud), moltiplicazione ministeri compensa eventuale diminuzione parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il clima che si respira nel governo Conte, se nel 2020 dovesse dimettersi il ministro per l'Agricoltura ne nomineranno due. Uno per la frutta e uno per la verdura. La moltiplicazione dei ministeri per compensare l'eventuale diminuzione dei parlamentari. Il signor Conte si e' proprio montato la testa e non vuole mollare la poltrona che gli Italiani non gli hanno mai affidato". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta.(Ren)