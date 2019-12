Valle d'Aosta: presidente Testolin, fine 2019 non facile, ora serve coraggio di ripartire

- "I momenti di difficoltà generalmente risvegliano la voglia di unità, di solidarietà e di impegno reciproco per cercare di risolvere le situazioni di disagio che ci si trova ad affrontare. La comunità Valdostana è da sempre maestra nel distinguersi nei momenti non facili che si è trovata ad affrontare". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in occasione del fine anno, rivolgendo un messaggio di auguri ai cittadini. "In questo scorcio finale dell’anno - ha proseguito - la Valle d’Aosta ha vissuto dal punto di vista politico/amministrativo un periodo 'poco felice' della sua storia recente, un momento che ha cancellato in un solo colpo quanto di buono si era fatto durante un 2019 non semplice ma che aveva accennato dei segnali di ripresa basati principalmente su un lavoro quotidiano serio, di confronto e di condivisione con il territorio che aveva portato amministrazione e portatori di interessi ad affrontare sinergicamente le situazioni e le problematiche da risolvere". (segue) (Ren)