Valle d'Aosta: presidente Testolin, fine 2019 non facile, ora serve coraggio di ripartire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi - ha proseguito il presidente della Valle d'Aosta - all’alba di un nuovo decennio, l’augurio è che la nostra Regione sappia ancora una volta trovare la forza, il coraggio e le energie per ripartire da questa brusca frenata e ricostruire con rinnovato entusiasmo un percorso che trovi nell’amministrazione pubblica un punto di riferimento puntuale e un alleato affidabile per supportare la società valdostana nella soluzione dei propri problemi e nel disegnare il proprio futuro. E’ con questo spirito di servizio, con la consapevolezza della delicatezza del periodo che stiamo vivendo e soprattutto con la sobrietà che il momento richiede che l’attuale governo regionale sta lavorando, con serietà e responsabilità per dare con l’approvazione del bilancio una prima indispensabile risposta ai valdostani per un nuovo anno tutto da costruire… A tutti noi di lavorare per fare in modo che l’anno che sta per iniziare possa essere un buon anno per tutta la nostra Comunità". "A nome mio e dei colleghi del Governo Regionale - ha concluso Testolin - i più sinceri auguri per un sereno 2020". (Ren)