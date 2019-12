Rifiuti Roma: Lega, no a discarica è vittoria. Ora ci batteremo per valorizzazione Tragliatella

- "La notizia trapelata secondo la quale la giunta capitolina ha abdicato per il sito di Tragliatella ci permette di esultare per il lavoro svolto al fianco dei cittadini e del comitato no discarica del municipio XIV". Lo dichiarano in una nota Angelo Pavoncello, Fernando Urciuolo, Mauro Ferri e Flavia Cerquoni, esponenti della Lega sia in municipio che nei direttivi romano e regionale del partito. "Adesso oltre che continuare a vigilare, ci batteremo affinché questa importante parte del territorio romano sia valorizzata come merita", concludono. (Com)