Napoli: sequestrati 95 kg di fuochi d'artificio illegali

- Sono stati sequestrati 95 chili di botti illegali e arrestate 2 persone nella provincia di Napoli nell'ambito di una operazione dei carabinieri per il contrasto ai fuochi d'artificio illegali. In particolare, a Marano i militari hanno trovato nella casa di un 32enne, arrestato per detenzione abusiva di esplosivi e attentato alla sicurezza pubblica, 151 botti. A Ercolano è stato arrestato un 27enne, già noto alle forze dell'ordine sorpreso per strada con circa 9 chili di fuochi illegali noti come "cipolle" e altri 200 ordigni nascosti nella macchina dell'uomo. L'episodio ha richiesto l'intervento degli artificieri visto l'importante quantitativo di esplosivo. A Sant'Anastasia, sono stati trovati quasi 45 chili di fuochi illegali nascosti all'interno di un'autovettura abbandonata. (Ren)