Speciale difesa: Jammu e Kashmir, liberati cinque politici agli arresti dalla revoca dell’autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque politici arrestati nel Jammu e Kashmir, in India, dopo l’abrogazione dell’Articolo 370, che garantiva un’autonomia speciale all’ex Stato, sono stati liberati. Si tratta di Ishfaq Jabbar e Ghulam Nabi Bhat della Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Nc), Zahoor Mir e Yasir Reshi del Partito democratico popolare (Pdp), Bashir Mir del Congresso nazionale indiano (Inc). Lo riferisce l’agenzia di stampa “Press Trust of India” (“Pti”). Il 25 novembre erano stati liberati altri due politici: Dilawar Mir del Pdp e Ghulam Hassan Mir del Partito democratico nazionalista. Oltre trenta politici, non solo separatisti ma anche autonomisti, sono ancora agli arresti, tra i quali tre ex capi del governo statale: Farooq Abdullah, 83 anni, presidente della Conferenza nazionale, e il figlio Omar, 49 anni, e Mehbooba Mufti, 60 anni, presidente del Ppd. La Conferenza nazionale, partito autonomista favorevole alla permanenza nell’Unione indiana e alla riunificazione del Kashmir, è stato quasi sempre al governo statale, approvandone la Costituzione con statuto speciale e attuando la riforma fondiaria. Il Pdp è una formazione regionalista che ha governato dal 2015 a giugno 2018, in coalizione col Partito del popolo indiano (Bjp). Le autorità locali sostengono che i politici detenuti saranno liberati quando la situazione si normalizzerà. (Inn)