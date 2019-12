Speciale difesa: Polonia presiede gruppo forza operativa Nato dal 1 gennaio

- Dal primo gennaio la Polonia sarà alla guida della cosiddetta Vjtf della Nato (Very High Readiness Joint Task Force), le forze operative di massima allerta pronte a reagire nel giro di pochi giorni a eventuali minacce. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ringraziato l'esercito polacco per l'impegno nella difesa dell'Alleanza atlantica. "La Vtjf è sempre una delle forze più importanti della Nato, sempre pronta alla difesa di qualsiasi paese alleato", ha dichiarato Stoltenberg ringraziando le autorità di Varsavia. Il gruppo operativo è stato creato in risposta all'attacco della Russia sulla Crimea nel 2014. Dalle informazioni rivelate dalla Nato risulta che nella Vjtf nel 2020 ci saranno circa 6 mila soldati di cui tremila polacchi. Nel gruppo ci saranno anche i soldati da Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Lituania, Lettonia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovacchia, Turchia e Regno Unito che saranno aiutati dall'aeronautica militare statunitense. (Vap)