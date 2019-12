Speciale difesa: Indonesia protesta per violazione zona economica esclusiva da parte cinese

- Il governo dell'Indonesia ha formalmente protestato con la Cina denunciando l'ingresso di un guardacoste della Marina cinese nella propria zona economica esclusiva (Zee, la porzione di mare adiacente alle acque territoriali). Dopo una riunione interministeriale l'ambasciatore cinese a Giacarta è stato convocato al ministero degli Esteri per ricevere, accompagnate da una lettera ufficiale, le doglianze da parte indonesiana. In un comunicato del ministero degli Esteri dai toni duri si parla apertamente di "violazione della sovranità" e si aggiunge la protesta anche per le attività di pesca illegale svolte da navigli cinesi nella Zee indonesiana. "La Repubblica popolare cinese è uno dei partner strategici dell'Indonesia nella regione. È obbligo di entrambe le parti continuare a rafforzare le relazioni di reciproco rispetto e costruire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa", viene aggiunto nel comunicato. Da molti anni esiste un forte clima di tensione nel Mar cinese meridionale e nei tratti di mare limitrofi. I paesi costieri del Sud-est asiatico – Filippine e Vietnam su tutti, oltre alla stessa Indonesia – accusano la Cina di violare le loro zone economiche esclusive e di usare una politica aggressiva di occupazione e sfruttamento a fini militari ed energetici delle molte isole oggetto di contesa internazionale. (Fim)