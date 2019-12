Speciale difesa: Russia condanna attacchi di Hezbollah e Usa in Iraq e Siria

- Il ministero degli Esteri russo ha definito inaccettabili i reciproci attacchi condotti dai militanti Hezbollah e dagli Stati Uniti in Siria e Iraq e ha invitato ad astenersi da tali passi in futuro. “Mosca ha preso seriamente lo scambio di attacchi tra il gruppo politico e militare Hezbollah e le forze statunitensi schierate sul territorio iracheno. Consideriamo tali azioni inaccettabili e controproducenti", si legge in una nota del dicastero russo. "Esortiamo tutte le parti ad astenersi da ulteriori passi volti a favorire la destabilizzazione della situazione militare e politica in Iraq, Siria e nei paesi vicini", conclude la nota. Nei giorni scorsil’aviazione statunitense ha condotto attacchi aerei in Iraq e in Siria contro cinque strutture che, secondo il Pentagono, sarebbero legate alle milizie filo-iraniane accusate di una serie di attacchi contro strutture militari congiunte Usa-Iraq. Si tratta, come scrive il quotidiano “Wall Street Journal”, della risposta più forte dell'amministrazione Trump nella regione contro Teheran. Il Pentagono ha riferito che l'attacco del 29 dicembre ha preso di mira tre postazioni delle milizie di Hezbollah in Iraq e due in Siria, tra cui un deposito di armi e strutture di comando. Almeno 18 combattenti sarebbero rimasti uccisi e più di 50 feriti. I raid statunitensi rappresentano una risposta all'attacco avvenuto venerdì, 27 dicembre, quando oltre 30 missili sono stati lanciati contro una base militare irachena vicino a Kirkuk, uccidendo un contractor statunitense e ferendo quattro soldati Usa. (Rum)