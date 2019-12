Speciale difesa: ayatollah Sistani condanna raid aerei Usa nella provincia di Anbar

- L'ayatollah Ali al Sistani, guida dell’Islam sciita iracheno, ha condannato la serie di raid aerei condotti dalle forze statunitensi nella provincia occidentale di Anbar, dove sono state colpite posizioni delle milizie sciite filo-iraniane nella zona di Qaim, al confine con la Siria. In una nota, Al Sistani ha condannato “questo attacco vergognoso che ha preso di mira un gruppo di combattenti delle forze irachene e ha portato alla morte e al ferimento di un gran numero di loro”. Per Al Sistani “solo le autorità ufficiali irachene possono compiere tali azioni e adottare misure per prevenirle, e sono chiamate a non rendere l’Iraq un teatro per il regolamento di conti fra potenze regionali e internazionali”. (Irb)