Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro di alcuni degli appuntamenti previsti per domani:- Festa di Roma per il Capodanno 2020 con eventi in tutta la città.Roma (dalle ore 8:00)- Parata di Capodanno che raduna dagli Stati Uniti migliaia di giovani musicisti delle high school americane.Piazza del Popolo a Roma (ore 15:30)- Marcia della Pace organizzata dalla Comunità di Sant'EgidioLargo Giovanni XXIII pressi via della Conciliazione a Roma (ore 10:30)(Rer)