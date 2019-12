Speciale difesa: Giappone, ministero Difesa sperimenta utilizzo microonde per abbattere droni

- L’Agenzia per le acquisizioni, la tecnologia e la logistica (Atla), parte del ministero della Difesa giapponese, ha sperimentato con successo l’impiego di microonde per abbattere droni. Lo riferisce il quotidiano giapponese “Nikkei”. L’esperimento, teso a sviluppare sistemi di difesa contro la minaccia emergente degli sciami di droni, è stato effettuato in un sito isolato dalle onde radio ambientali, ed ha interessato sette droni commerciali di medie e piccole dimensioni. Il prototipo di “sistema di generazione di microonde ad alta potenza” testato dall’Atla è in grado di individuare oggetti volanti non autorizzati e di disabilitarli distruggendo i loro sistemi elettronici tramite microonde. (Git)