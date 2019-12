Speciale difesa: colloquio fra Pompeo e principe ereditario saudita, Iran resta minaccia destabilizzante

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha avuto una conversazione telefonica con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman Al Saud. Ad annunciarlo il portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus, secondo cui Pompeo e il principe saudita “hanno discusso degli attacchi di Kata'ib Hezbollah alle forze della coalizione a Kirkuk (in Iraq) che hanno ucciso un contractor Usa e ferito dei militari statunitensi e iracheni venerdì scorso, nonché degli attacchi difensivi degli Stati Uniti in Iraq e Siria”. Secondo Ortagus, “il segretario e il principe ereditario hanno convenuto che il regime iraniano e i suoi affiliati continuano a essere una forza destabilizzante nella regione e che gli altri paesi hanno il diritto di difendersi di fronte a queste minacce”. Il segretario, ha spiegato Ortagus, “ha sottolineato che gli attacchi del regime iraniano, o i loro rappresentanti di qualsiasi identità, che danneggiano i cittadini statunitensi, i nostri alleati o i nostri interessi riceveranno risposte risolute, come dimostrato ieri”. Pompeo, infine, “ha ringraziato il principe ereditario per il sostegno e l'impegno dell'Arabia Saudita in molte sfide regionali e i due hanno concordato di continuare a lavorare insieme per continuare a contrastare l’atteggiamento ostile dell'Iran”. (Was)