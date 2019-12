Speciale difesa: situazione in Iraq al centro colloquio tra Pompeo e principe ereditario Abu Dhabi

- La situazione in Iraq e la continua influenza iraniana nella crisi irachena sono stati gli argomenti al centro della conversazione telefonica tra il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, e il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan. Lo riferisce una nota del portavoce del dipartimento di Stato Morgan Ortagus. Durante il colloquio, avvenuto ieri, Pompeo e il principe Mohammed, hanno espresso le loro preoccupazioni in merito agli attacchi delle milizie Kataib Hezbollah contro le forze della Coalizione internazionale in Iraq. Pompeo e il principe ereditario di Abu Dhabi hanno concordato sulla natura “difensiva” delle azioni intraprese dagli Stati Uniti contro le milizie sciite a protezione degli interessi della Coalizione internazionale. Pompeo ha ringraziato il principe ereditario per il sostegno e l'impegno degli Emirati Arabi Uniti in molte delle sfide regionali e ha convenuto di continuare a lavorare insieme per contrastare l’interferenza dell’Iran nella regione. Domenica, 29 dicembre, l'aviazione statunitense ha condotto attacchi aerei in Iraq contro diverse strutture legate alle milizie filo-iraniane accusate di una serie di attacchi contro strutture militari congiunte Usa-Iraq. Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato di aver effettuato "attacchi difensivi" contro cinque strutture di Hezbollah in Iraq e Siria in rappresaglia contro l'attacco del gruppo a una base vicino alla città irachena settentrionale di Kirkuk che ha causato la morte di un appaltatore della difesa statunitense e quattro soldati feriti. (Was)