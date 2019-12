Speciale difesa: militari spagnoli partecipano a programma Ags a Sigonella

- Sono 19 i militari spagnoli, 17 dell'Aeronautica e due della Marina, che partecipano al programma Nato Allied Ground Surveillance (Ags), che gestirà cinque velivoli Global Hawk presidiati a distanza dalla base di Sigonella, in Sicilia. Il programma, scrive il sito specializzato "Info Defensa", è finanziato da 15 paesi dell'Alleanza atlantica. La partecipazione spagnola in questa parte operativa e logistica dell'iniziativa è di circa il 6 per cento, superata solo da Stati Uniti, Germania e Italia. Il primo dei Global Hawk, prodotti dalla compagnia statunitense Northmon Grumann, è arrivato nella base Nato di Sigonella alla fine dello scorso novembre, mentre il secondo pochi giorni fa. Una volta che gli aerei diverranno pienamente operativi, saranno 33 i militari spagnoli impegnati nel progetto. La Spagna fornirà piloti, operatori di droni radar e analisti dell'intelligence. (Res)