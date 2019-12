Speciale difesa: Regno Unito, cinque arresti per terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone sono stati arrestate ieri, 30 dicembre, a Londra, Manchester e Peterborough durante un'operazione dei reparti antiterrorismo della polizia britannica e dell'MI5, il servizio di controspionaggio del Regno Unito. Come riferisce il quotidiano progressista "The Guardian",gli arrestati sono accusati di reati a vario titolo connessi con il terrorismo di matrice islamica. Le indagini sono ancora in corso, aggiungendo che troppo spesso nel recente passato le inchieste antiterrorismo alla fine si sono rivelate un "flop" e che le accuse in tribunale sono cadute perché eccessivamente generiche. (Res)