Pordenone: furti nei negozi, due arresti

- Accusati di aver rubato vestiti in un negozio, finiscono in manette un 39enne e un 18enne in provincia di Pordenone. I due indagati, entrambi di nazionalità moldava, erano in compagnia di un minorenne che è stato indagato anch’egli e quindi affidato a un centro di accoglienza per minori. L’operazione porta la firma degli agenti della Squadra Volante della Questura di Pordenone. Stando alle accuse, i tre sarebbero stati notati entrare all’interno dei camerini per la prova degli abiti con dei vestiti che, poi, “sparivano” alla loro uscita. Quando i poliziotti li hanno fermati, uno degli indagati avrebbe indossato uno dei cappotti che sarebbero stati indebitamente sottratti al negozio all’interno di un centro commerciale di Fiume Veneto. Dalle perquisizioni alla loro autovettura, infine, sarebbero spuntati 4.900 euro in contanti e un coltello a serramanico. Per i due stranieri è stata disposta la misura del divieto di dimora in Veneto e Friuli Venezia Giulia oltre al provvedimento di espulsione. (Ren)