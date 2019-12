Roma: controlli della Polizia locale sui tricicli in centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo pronto intervento traffico della Polizia locale di Roma Capitale ha svolto ieri dei controlli in via Firenze sui tricicli a motore. Un mezzo, in pieno centro, circolava senza targa e quindi è stato sottoposto a fermo amministrativo; un altro trainava un carrello di ferro e occupava illecitamente il suolo pubblico quindi il proprietario è stato sanzionato.(Rer)