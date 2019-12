Fisco: Gelmini (FI), stangata su partite Iva, governo prepara 2020 horror

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la legge di Bilancio i giallorossi stangano le partite Iva: un contribuente su quattro che aveva scelto di utilizzare la Flat tax al 15 per cento non potrà più farlo a causa delle nuove restrizioni previste dalla manovra". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente oltre i 30 mila euro o che hanno speso più di 20 mila euro per personale e lavoro accessorio saranno esclusi dal regime forfettario - aggiunge la parlamentare -. Un colpo mortale al ceto medio, una decisione che appesantirà ulteriormente la pressione fiscale e il carico burocratico per tanti liberi professionisti. Per loro il governo prepara un 2020 da film horror".(Com)