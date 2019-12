Frosinone: arrestato 23enne di Ceccano, trasportava un etto di droga

- Un ragazzo di 23 anni di Ceccano, in provincia di Frosinone, e già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato perché trovato in possesso di un etto di marijuana. Il giovane è stato fermato, e poi perquisito, mentre viaggiava in auto su via Marittima. Al momento è trattenuto presso le camere di sicurezza dei carabinieri di Frosinone.(Rer)