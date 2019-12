Algeria: patron di Cevital Rebrab si difende a processo

- Issad Rebrab, amministratore delegato del gruppo industriale algerino Cevital, si è presentato oggi davanti ai giudici del tribunale di Sidi M’Hamed nel quadro del processo che lo vede imputato per false dichiarazioni e irregolarità in operazioni di importazione e di movimento di capitali all’estero. Il caso è collegato all’affare EvCon, consociata del gruppo Cevital che si occupa della vendita di un macchinario per la purificazione dell’acqua sviluppato in Germania. All’udienza odierna ha partecipato il figlio di Rebrab, Omar, vicepresidente di Cevital, che ha ricordato come sul caso siano state condotte otto perizie tutte favorevoli al gruppo. (Ala)