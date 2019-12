Rifiuti Roma: la discarica non sarà realizzata a Tragliatella perché sito non è idoneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area di Tragliatella nel municipio XIV non è idonea per realizzare la discarica di servizio di Roma in quanto non sono rispettate le distanze previste dalla legge rispetto a luoghi sensibili. Nell'area infatti sono presenti una scuola comunale dell'infanzia, numerose abitazioni, aziende agricole, un centro di comunità terapeutica, un allevamento ittico e laghi di pesca sportiva. A quanto si apprende - a conferma che la discarica non sarà realizzata a Tragliatella - un'istruttoria del Dipartimento urbanistica di Roma Capitale evidenzia anche dei vincoli dal punto di vista del Piano regolatore generale vigente che impediscono l'apertura di una nuova discarica: l'area di Tragliatella, infatti, ricade nell'agro romano; è interessata da una falda idrica sotterranea e la cava è adiacente ad elementi meritevoli di conservazione come la vegetazione e i boschi. (Rer)