Puglia: Emiliano, nel 2020 Innovapuglia crescerà e contribuirà a sanità regionale

- "Qualche mese fa sono venuto qui in visita e una delle tante questioni che i nostri collaboratori di Innovapuglia mi avevano posto è stata quella della stabilità del loro posto di lavoro". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano in occasione della sottoscrizione dei contratti di stabilizzazione a tempo indeterminato per 23 lavoratori di Innovapuglia Spa, società "in house" della Regione. "Vi ricordo che questa società - ha proseguito Emiliano - purtroppo solo pochi anni fa, era proprio fondata sul lavoro interinale, su rapporti di lavoro precari e questo non va bene. Non va bene perché questa è una centrale di appalto molto importante, tra breve diventerà una delle più importanti d'Italia perché le cose stanno migliorando. E la stabilità del posto di lavoro e la libertà di chi ci lavora è importantissima. Esattamente il contrario di quello che qualche ingenuo sta dicendo in questi giorni, perché il personale precario sta 'appeso' al suo destino, il personale che ha un contratto a tempo indeterminato è libero. E questa è la più grande soddisfazione che io possa avere. Questa è una società che è importante quanto una banca, nel senso che maneggia miliardi di euro, ed è chiaro che ogni dipendente deve essere messo nelle condizioni di serenità e di per potere applicare l'articolo 97 della Costituzione, il principio di imparzialità e buon andamento nella maniera più serena possibile". (segue) (Ren)