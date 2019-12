Puglia: Emiliano, nel 2020 Innovapuglia crescerà e contribuirà a sanità regionale (2)

- "Sono venuto qui oggi - ha aggiunto Emiliano - per fare doppi auguri per l'anno che verrà: sarà un anno in cui InnovaPuglia crescerà moltissimo e darà un contributo enorme alla Regione Puglia, perché attraverso i risparmi che avremo sulle gare, assumeremo sempre più personale in sanità e faremo sempre più equilibrio. Quindi rafforzeremo la sanità e diminuiremo le liste d'attesa a partire da Innovapuglia, perché nel momento in cui avremo più personale, più specialisti, avremo la possibilità di abbattere anche i tempi di attesa e più in generale faremo selezione delle buone aziende, perché anche questo è il compito di Innovapuglia, selezionare le aziende innovative che danno nuovi servizi facendo in modo che la concorrenza selezioni quelle più meritevoli. Qui dentro si lavora, si soffre come in qualunque altro posto di lavoro e quindi sono anche venuto a ringraziare tutti i miei compagni 'di combattimento', chiamiamoli così, per tutta la sofferenza che hanno messo e per tutta la resistenza che hanno avuto. Ci sono momenti in cui bisogna avere la forza di reggere anche alle cose che non vanno benissimo e superarle". A chi ha chiesto di replicare alle accuse mosse dall'opposizione sulle stabilizzazioni, Emiliano ha risposto: "Stiamo facendo oggi le assunzioni perché sono in scadenza. E ripeto: a un politico in campagna elettorale conveniva tenere tutti a tempo determinato e quindi con la spada di Damocle del rinnovo del contratto. Invece a un politico perbene, stanno bene i contratti a tempo indeterminato che consentiranno a chi vorrà anche di votare liberamente e senza alcun condizionamento". Anche il cda di Innovapuglia, si è impegnato "a proseguire nelle attività di consolidamento e rilancio della attività societarie a vantaggio della collettività pugliese". (Ren)