Capodanno 2020: Meloni (Fd'I), bene diffida Questura su festa in palazzo occupato a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la diffida della Questura di Roma al palazzo occupato di via di Santa Croce in Gerusalemme perché non si svolga la mega festa abusiva di Capodanno". Lo dichiara in una nota il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in riferimento alla festa di capodanno nello stabile occupato Spin time labs. Per Meloni si tratta di "un evento che viola ogni regola e che deve essere bloccato". Meloni commenta infine: "Ipocrita il silenzio della sinistra e del sindaco Raggi, che non perde occasione per ergersi a paladina della legalità e anti-occupazioni ma rimane muta di fronte allo scempio quotidiano compiuto dai centri sociali in uno stabile nel cuore di Roma"(Com)