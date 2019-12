Slovacchia: premier Pellegrini soddisfatto per accordo Russia-Ucraina su transito gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro slovacco, Peter Pellegrini, ha espresso soddisfazione per il contratto siglato da Russia e Ucraina in merito al transito del gas. Lo ha comunicato in un messaggio via Twitter. "Accolgo con entusiasmo il nuovo accordo sul transito di gas tra Russia e Ucraina. Questo apporta maggiore sicurezza e predicibilità alle forniture di gas all'Europa centrale", si legge nel messaggio del premier, che ha anche approfittato dell'occasione per ringraziare il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic per la facilitazione dell'accordo. (Vap)