Burundi: procura chiede 15 anni di carcere per tre giornalisti

- Il procuratore del tribunale provinciale di Bubanza, nel nord-ovest del Burundi, ha chiesto 15 anni di carcere contro quattro giornalisti di un media indipendente locale ed il loro autista, con l'accusa di "complottare" per "destabilizzare la sicurezza interna" del paese. I giornalisti, riferisce la stampa locale, lavorano per il gruppo Iwacu e circa due mesi fa sono stati arrestati mentre coprivano un'incursione effettuata da ribelli burundesi provenienti dalla regione orientale della Repubblica democratica del Congo (Rdc). I quattro, detenuti da allora in attesa del processo, sono accusati di sostenere i ribelli nelle loro incursioni. Oltre ai 15 anni di reclusione, sono stati richiesti contro di loro 20 anni di privazione dei diritti civili, in un caso per il quale la legge del Burundi prevede pene che vanno dai dieci anni di carcere all'ergastolo. Secondo le ong locali, la richiesta della procura vuol essere un avvertimento per i giornalisti che lavorano nel paese, in vista delle elezioni generali del prossimo maggio.(Res)