Tunisia: Libia, Partito socialista chiede a governo di restare fuori da alleanza regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista della Tunisia ha denunciato oggi in un comunicato le ingerenze interne sul dossier libico, invitando il futuro governo a restar fuori da ogni “asse regionale”. “Il Partito socialista resta al fianco del popolo libico in questi tempi molto difficile. La situazione regionale suggerisce che quella in corso sia una guerra per procura, alimentata da grandi potenze che cercano di sfruttare le ricchezze del paese”, si legge nel documento. La forza politica ha fatto quindi riferimento alla visita della scorsa settimana del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Tunisi, definendola un tentativo di Ankara di portare la Tunisia all’interno dell’asse regionale tra Turchia e Qatar che sostiene il Governo di accordo nazionale (Gna) di Fayez al Sarraj. (Tut)