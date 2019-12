Autostrade: dopo crollo in galleria A26, Mit e Aspi creano osservatorio congiunto su controlli

- "Informativa sul distacco, avvenuto ieri, di parte del soffitto della galleria Bertè, nell'autostrada A26 in direzione Genova, accelerazione dei tempi relativi alla manutenzione di autostrade e gallerie gestite dal concessionario Aspi, istituzione di un osservatorio Mit-Aspi sui controlli realizzati dalla società concessionaria, aiuto economico al Porto di Genova. Questi i temi affrontati stamattina durante la riunione, voluta dal ministro Paola De Micheli, tra Aspi e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Hanno partecipato, oltre al ministro in conferenza telefonica, il capo di gabinetto del Mit, il direttore generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali del Mit, e l'amministratore delegato di Aspi". E' quanto comunica il dicastero di Porta Pia. "Sull'episodio di ieri - si legge in una nota del Mit - Aspi ha riferito al ministro che la galleria Bertè aveva recentemente superato positivamente e senza criticità le verifiche condotte dalla società di controllo Spea. Sono, pertanto, in corso analisi di approfondimento per appurare eventuali responsabilità e cause che hanno determinato lo stacco di parte del soffitto". (segue) (Com)