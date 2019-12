Autostrade: dopo crollo in galleria A26, Mit e Aspi creano osservatorio congiunto su controlli (3)

- "Il concessionario Aspi - continua il Mit - ha comunicato che, dal primo gennaio, Spea cesserà il proprio mandato e i controlli verranno effettuati da una nuova società esterna scelta tramite gara. Infine, il ministro ha chiesto ad Aspi di fornire un supporto economico al porto di Genova, danneggiato enormemente dalla congestione del traffico cittadino dovuta alla inattività di alcune strade interessate da cantierizzazioni e controlli. Una situazione di enorme complessità che sta comportando un notevole riflesso economico e sociale: la difficoltà della circolazione dei camion da e verso il porto genera ritardi nell'attività economica e crea disagi consistenti alla popolazione. Per questi motivi, l'Autorità portuale di Genova, in accordo con i terminalisti, potrebbe anticipare le attività di carico e scarico dalle ore 6 alle ore 4 del mattino. Terminata la riunione - conclude la nota - il ministro ha deciso che a partire dal nuovo anno verrà istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Osservatorio permanente di monitoraggio delle verifiche di sicurezza relative a tutte le strade e autostrade gestite in concessione, anche con il coinvolgimento di Ansfisa, l'agenzia per la sicurezza stradale e ferroviaria". (Com)