Libano: media locali, ex Ad Nissan Ghosn forse fuggito nascosto in custodia per strumenti musicali

- Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno consentito all'ex numero uno di Nissan Motor, Carlos Ghosn, di lasciare il Giappone per rifugiarsi in Libano. Secondo quanto riporta oggi il sito dell'emittente televisiva libanese "Mtv Lebanon", una delle ipotesi più accreditate è che Ghosn abbia potuto aggirare i controlli in Giappone nascondendosi all'interno di una custodia per strumenti musicali. Secondo alcune fonti della Tv, che non danno per certa questa ipotesi, un gruppo di musicisti è entrato nell'abitazione del dirigente in Giappone durante una cena. Quando hanno lasciato l'edificio, l'ex numero uno della Nissan si sarebbe nascosto in una custodia per strumenti musicali in modo da lasciare il Giappone e ad arrivare a Beirut. La stessa emittente riferisce che Ghosn fosse da giorni intimorito dalla possibilità di ricevere nuovi capi di accusa in patria e per questo stava preparando la fuga. (segue) (Res)