Libano: media locali, ex Ad Nissan Ghosn forse fuggito nascosto in custodia per strumenti musicali (2)

- Un'altra possibile ipotesi è quella che abbia lasciato il paese tramite un aereo privato decollato da un aeroporto minore. L'uomo è entrato in Libano con passaporto francese e si trovava nel Paese dei Cedri già molte ore prima che iniziasse a circolare la notizia della sua fuga. Al momento sia il suo avvocato che le sue guardie del corpo sostengono di non sapere nulla della fuga. Uno dei suoi amici, che lo ha visto per l'ultima volta dieci giorni fa, ha riferito che era in uno stato di costante paura e sospetto, e che si stava preparando per il processo previsto il prossimo settembre, tanto da usare un telefono e un computer consegnatigli dalle autorità. E' considerata certa la complicità della moglie e della figlia nella preparazione della fuga. Le fonti hanno infine sottolineato che l'arrivo di Ghosn in Libano, attraverso la Turchia, aprirà le porte a una disputa diplomatica tra Beirut e Tokyo, considerato che non c'è alcun accordo tra i due paesi sull'estradizione dei ricercati. (Res)