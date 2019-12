Iraq: sale a 62 feriti il bilancio dell’assalto all’ambasciata Usa

- È salito a 62 feriti il bilancio dell’assalto di questa mattina all’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, attaccata da centinaia di miliziani e di sostenitori delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu). Lo ha fatto sapere in una nota l’ufficio stampa delle Pmu, secondo cui alcuni dei feriti sarebbero in gravi condizioni. Questa mattina si sono tenuti a Baghdad i funerali delle 25 vittime di un attacco condotto domenica 29 dicembre dalle forze statunitensi contro le posizioni delle Brigate Hezbollah al confine con l’Iraq. Contestualmente, centinaia di sostenitori del gruppo armato filo-iraniano e di altre milizie delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu) si sono raccolte davanti alla sede dell’ambasciata Usa, all’interno della Zona verde. Un gruppo di assalitori, al grido “Morte all’America”, ha fatto irruzione all’interno del perimetro della rappresentanza diplomatica, dando alle fiamme una parte di recinzione, distruggendo una guardiola di sicurezza e mettendo fuori uso alcune telecamere a circuito chiuso. L’assalto è terminato con l’arrivo delle forze speciali irachene, che hanno fatto immediatamente uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla provocando il ferimento di almeno dieci persone. (segue) (Irb)