Iraq: sale a 62 feriti il bilancio dell’assalto all’ambasciata Usa (2)

- In queste ore il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiarito su Twitter che Washington ritiene l’Iran “pienamente responsabile” dell’assalto. La Repubblica islamica, ha ricordato il capo della Casa Bianca, “ha ucciso un contractor statunitense e ne ha feriti molti altri. Abbiamo risposto con forza, come sempre faremo. Ora l’Iran sta orchestrando un attacco all’ambasciata Usa in Iraq. Riteniamo Teheran pienamente responsabile. Inoltre, ci aspettiamo che l’Iraq usi le sue forze per proteggere l’ambasciata”. Nel frattempo il premier iracheno ha chiesto che l’area venga sgomberata. La folla resta tuttavia assiepata all’esterno del perimetro dell’ambasciata, dove da questa mattina sono state piantate tende per un sit-in permanente. (segue) (Irb)