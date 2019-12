Iraq: sale a 62 feriti il bilancio dell’assalto all’ambasciata Usa (3)

- Hassan Salem, deputato e rappresentante di Asaib Ahl al Haq (partito politico nato da una milizia armata filo-iraniana attiva in Iraq fin dal 2004), ha fatto sapere al megafono che la protesta non terminerà fino a quando le forze statunitensi non avranno lasciato l’Iraq. All’ambasciata Usa sono arrivati intanto i ministri dell’Interno e della Difesa, rispettivamente Yassine al Yasseri e Najah al Shammari, con il compito d’impedire un nuovo assalto dopo quello di questa mattina. Fuori dalla sede diplomatica si sono fatti vedere invece alcuni dei leader di riferimento degli assalitori: il capo dell’Organizzazione Badr e del blocco politico Fatah Hadi al Ameri, il leader della milizia Asaib Ahl al Haq Qais Khazali e il presidente delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu) Falih al Fayyadh, i quali avevano precedentemente partecipato ai funerali dei 25 combattenti delle Brigate Hezbollah uccisi in un attacco delle forze statunitensi domenica sera al confine con la Siria. Nella notte l’ambasciatore statunitense Matthew Tueller aveva già abbandonato Baghdad assieme ad altri funzionari diplomatici, lasciando all’interno dell’ambasciata solo personale militare. Il ministero degli Esteri iracheno si è rifiutato di commentare la notizia dopo che in precedenza aveva manifestato l’intenzione di convocare l’ambasciatore per esprimere la ferma condanna degli attacchi del 29 dicembre da parte del governo di Baghdad. (Irb)