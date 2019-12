Singapore: primo ministro Lee, bassa crescita e paure sociali non fermano la globalizzazione

- L'economia di Singapore ha risentito della crisi globale ma una pur modesta crescita è stata preservata. Nonostante le paure presenti nella società la globalizzazione rimane un pilastro per lo sviluppo della città-stato. Questi i messaggi centrali del discorso di fine anno del primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong. A livello economico, ha detto il premier, "Singapore è cresciuta in modo meno vigoroso di quanto avessimo previsto ma non vi è stata recessione". Il mese scorso il governo aveva stimato la crescita economica nel 2019 a non più dell'uno per cento su base annua. Per stimolare l'economia le priorità indicate da Lee sono tre: "Proseguire il processo già in corso di riforma del sistema di accesso all'istruzione e della formazione post-scolastica, sostenere la produttività e aiutare le famiglie a sostenere il costo della vita". (segue) (Fim)