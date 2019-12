Singapore: primo ministro Lee, bassa crescita e paure sociali non fermano la globalizzazione (2)

- "Il 2019, l'anno del bicentenario di Singapore, è stato caratterizzato – ha aggiunto il primo ministro - da molte incertezze: le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, l'insoddisfazione sociale a Honk Kong, in Cile e in Francia. Anche a Singapore ci sono cittadini insoddisfatti. Vi sono paure per gli effetti della globalizzazione". Nonostante il pessimismo presente nella società occorre però affermare che "Singapore ha beneficiato enormemente della globalizzazione" e che "una Singapore arroccata su sé stessa non potrebbe sopravvivere". (Fim)