Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNELa vicesindaco Anna Scavuzzo partecipa al tradizionale concerto delle bande musicali per gli auguri di buon anno. Si esibiscono la Civica Banda, i Martinitt, la Banda di Crescenzago, la Banda musicale della Polizia locale di Milano e la Banda d’Affori.Palazzo Marino - Cortile d’Onore, piazza della Scala 2 (ore 10.30)La vicesindaco Anna Scavuzzo porta il saluto dell’amministrazione alla Centrale operativa della Polizia locale.Piazza Beccaria (ore 12.00 circa)(Rem)